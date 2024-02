"Twoja wiarygodność nigdy nie zmalała" - fani pocieszają Roberta Downeya Jr. w sprawie MCU

Fot. Marvel

Robert Downey Jr. zdobył kolejną statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w Oppenheimerze Christophera Nolana. Wcześniej wygrał Critics' Choice i Złoty Glob, a teraz BAFTA. Podczas odbierania nagrody spojrzał wstecz na całą swoją karierę i wspomniał o graniu Iron Mana przez 12 lat. Wzmianka o MCU i "malejącej wiarygodności" przyciągnęła uwagę internautów. Zobaczcie sami.

Przemówienie Roberta Downeya Jr. na BAFTA

Robert Downey Jr. powiedział podczas odbierania nagrody BAFTA:

Chris Nolan Kiedy miałem 15 lat, chciałem być Peterem O'Toole. Kiedy miałem 25 lat, pracowałem dla Richarda Attenborough i Anthony'ego Hopkinsa. Kiedy miałem 35 lat, w końcu zrozumiałem, dlaczego Dickie uważał, że Tony będzie dla mnie lepszym wzorem do naśladowania niż Peter. Kiedy miałem 42 lata, nakręciłem dwa filmy dla Guya Ritchiego i nauczyłem się kręcić wielkie hollywoodzkie produkcje z brytyjską determinacją. Potem grałem gościa o imieniu Tony w MCU przez jakieś 12 lat. A niedawno ten koleś,, zasugerował mi, abym zastosował subtelne podejście jako moją ostatnią deskę ratunku, by wskrzesić moją malejącą wiarygodność. Dlatego chciałem się tym podzielić z pozostałymi nominowanymi: to był wyjątkowy rok.

"Twoja wiarygodność nigdy nie zmalała"

Choć Robert Downey Jr. powiedział to żartobliwym tonem i wielokrotnie dobrze wspominał rolę Iron Mana w MCU (a sam Christopher Nolan chwalił ten casting), to część fanów zinterpretowała jego słowa tak, że uważa, że rola Tony'ego Starka nadszarpnęła jego wiarygodność. W związku z tym wielu internautów zaczęło go pocieszać, że choć niektórzy nigdy nigdy nie będą traktować występów w kinie superbohaterskim na poważnie, to poradził sobie świetnie i jego aktorstwo od zawsze było na wysokim poziomie. Kilka wybranych wpisów możecie zobaczyć poniżej.

