Robert Downey Jr. chce wrócić jako Iron Man. Aktor jest otwarty na ten pomysł

Robert Downey Jr. ponownie wyraził chęć powrotu do roli Iron Mana w MCU. Aktor wielokrotnie podkreślał, że mógłby jeszcze raz zagrać Tony’ego Starka, ale jak na razie nie padły żadne oficjalne plany ze strony Marvela, aby przywrócić aktorów z oryginalnego składu Avengersów, którzy rozstali się już z uniwersum. Kevin Feige w jednym z wywiadów podkreślał, że obecnie nie zamierzają wskrzeszać tej postaci, aby nie psuć zakończenia Avengers: Koniec gry. Gdyby jednak plany się zmieniły, studio mogłoby liczyć na pozytywne zakończenie negocjacji z Downeyem Jr., który marzy o kolejnej szansie zagrania swojego superbohatera.

MCU - Robert Downey Jr. chciałby ponownie zagrać Iron Mana

Aktor rozmawiał z Jodie Foster w cyklu Actors on Actors serwisu Variety, w której pod koniec odniósł się do powrotu do roli Iron Mana:

To jest po prostu szaleństwo w moim DNA. Prawdopodobnie najbardziej podobna do mnie postać, jaką kiedykolwiek grałem, mimo że jest o wiele fajniejszy ode mnie. Stałem się zaskakująco otwarty na ten pomysł.

Jedną z najlepszych okazji powrotu Roberta Downeya Jr. do roli Iron Mana będzie Avengers: Secret Wars. Aktor mógłby wtedy zagrać wariant Tony’ego Starka z alternatywnego świata, który różniłby się od tego, którego fani doskonale znają. Marvel raczej nie zdecyduje się na wskrzeszenie Iron Mana w głównym świecie MCU, ale nigdy nie padły żadne decyzje dotyczące pokazania na ekranie alternatywnych wersji znanych postaci.

