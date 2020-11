Robert Downey Jr. zakłada Rękawicę Nieskończoności w nowej akcji charytatywnej

Marvel Studios

Robert Downey Jr., czyli Tony Stark/Iron Man z Kinowego Uniwersum Marvela po raz pierwszy od czasu finału Avengers: Endgame założył Rękawicę Nieskończoności w nowym charytatywnym wideo. W materiale, który zamieścił na swoim koncie na Twitterze Downey przywdziewa słynny rekwizyt z produkcji, aby wesprzeć akcję Helping Hands 2020 fundacji All Within My Hands. To inicjatywna legendarnego zespołu Metallica na rzecz wspierania edukacji, walki z głodem i świadczenia lokalnych usług potrzebującym. Downey swoim wideo stara się znaleźć wsparcie dla charytatywnego koncertu 14 listopada. Za 10 dodatkowych dolarów fani mogą dostać MP3 z całego wydarzenia na własny użytek.

To nie pierwsza akcja charytatywna aktora w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu Downey założył AGBO Superhero League, w której grupa zbiera 250 000 dolarów na cele charytatywne ku pamięci Chadwicka Bosemana po jego tragicznej śmierci w tym roku.