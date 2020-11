Biblia kluczem do zrozumienia kolejnego wielkiego eventu z Avengers? [TEORIA]

Alex Ross/Marvel

Od jakiegoś czasu czytelnicy komiksów Marvela zauważają, że w przygodach Avengers pojawia się coraz więcej odwołań do motywów znanych z Biblii. Na tej podstawie portal Screen Rant przedstawił teraz zaskakującą teorię, według której to właśnie Pismo Święte miałoby być kluczem do zrozumienia, jak będzie wyglądał następny wielki event Domu Pomysłów z Mścicielami w roli głównej.

Całkiem niedawno drużyna herosów pokonała księżycowe bóstwo Khonshu, lecz na horyzoncie widać już kolejne zagrożenia: z jednej strony trykociarze staną więc do boju z szukającą nowego gospodarza Mocą Phoenixa, z drugiej zaś przyjdzie im walczyć z Mefisto. Ten ostatni zdołał z kolei połączyć się z różnymi wersjami samego siebie z różnych zakątków czasoprzestrzeni - wszystko wskazuje więc na to, że to Marvelowskie uosobienie Diabła stanie się wrogiem w Avengers w tajemniczym, zapowiedzianym na 2021 rok wydarzeniu.

W zeszycie Avengers #38 znalazła się strona, która ma promować nadchodzący event. Na zaledwie 4 kadrach przedstawiono przeszłość, teraźniejszość i przyszłość uniwersum. Uwagę zwraca przede wszystkim ilustracja przedstawiająca węża obok stopy Hulka. Screen Rant przypomina, że biblijny Szatan także przemieniał się w to zwierzę, więc nie jest wykluczone, że obok Zielonego Goliata widzimy właśnie Mefisto w innej postaci. Tropem na tym polu wydaje się także cytat z Księgi Rodzaju (3:15):

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

Zwróćmy uwagę, że Hulk na ilustracji nie jest w stanie zmiażdżyć węża. O tym, że może nim być Mefisto, najprawdopodobniej świadczy również ogólny opis eventu:

Może i diabeł umarł, ale zagrożenie ze strony Mefisto wciąż jest obecne. Trwa ono w spuściźnie, która przeplata się przez wszystkie nigdy nieopowiedziane historie o Największych Herosach na Ziemi.

Avengers #38 - plansze

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że na grafikach pojawił się również Apocalypse, przywodzący na myśl biblijną Księgę Objawienia. Biorąc pod uwagę powyższe, Screen Rant spekuluje, że znane z Pisma Świętego motywy zaważą na kształcie wielkiej bitwy z Mefisto. W tym kontekście wspomina się choćby o zsyłaniu na naszą planetę plag czy uśmierceniu jednego z herosów, który wzorem Jezusa miałby odkupić dawne przewinienia.