Robert Downey Jr nie do poznania jako łysiejący rudy facet. Zdjęcia z planu zaskakują fanów aktora

The Sympathizer to nowy serial HBO, w którym Robert Downey Jr. gra główną rolę. Produkcja powstaje dla HBO i jest oparta na książce Vieta Thankha Nguyen, która w 2015 roku zdobyła nagrodę Pulitzera. Rola Roberta Downeya Jr. jest dość specyficzna, bo gra ona wiele różnych postaci, które reprezentują różne rejony amerykańskiego establishmentu. Jest on więc głównym czarnym charakterem tej historii.

The Sympathizer - zdjęcia z planu

Można zobaczyć pierwsze fotki w poniższych tweetach

https://twitter.com/nypost/status/1613548383133700098

https://twitter.com/SolaceCinema/status/1613574887418855424

https://twitter.com/RDJBrazil/status/1613359936477753344

https://twitter.com/geekdoinfinito/status/1613364634425196544

The Sympathizer - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w ostatnich dniach wojny w Wietnamie, czyli w 1975 roku. Bohaterem jest człowiek zwany Kapitanem (Hoa Xuande), który jest francusko-wietnamskim szpiegiem mieszkającym w Los Angeles.

W obsadzie są także Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong oraz Sandra Oh. Za kamerą trzech z siedmiu odcinków stoi słynny Park Chan-wook. Za realizację odpowiada słynne studio A24 znane z wybitnych, jakościowych tytułów.

Data premiery nie jest znana.

