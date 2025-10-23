Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Od wampira do wilkołaka. Reżyser Nosferatu startuje z nowym horrorem

Wygląda na to, że Werwulf​ nie zalicza żadnego opóźnienia. Co trzeba wiedzieć o nowym filmie Roberta Eggersa?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
wilkołak werwulf robert eggers
Nosferatu fot. Focus Features // Studio 8 // Maiden Voyage Pictures
Reklama

Robert Eggers po sukcesie Nosferatu szykuje dla widzów kolejny horror z nadprzyrodzonymi elementami. Tym razem jednak zamiast wampira mamy wilkołaka. ScreenDaily donosi, że zdjęcia do widowiska Werwulf oficjalnie się rozpoczęły i odbywają się w Wielkiej Brytanii.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o Werwulf

O czym opowiada fabuła Werwulf? Akcja jest osadzona w XIII wieku. Robert Eggers tym razem zabiera widzów do średniowiecznej wioski, po której zaczyna krążyć tajemnicze stworzenie. Szybko lokalne legendy stają się rzeczywistością. Reżyser zapowiedział, że to „najmroczniejszy film” jaki do tej pory napisał. A przypominamy, że w przeszłości dał nam wspomnianego Nosferatu, ale również takie tytuły jak Wiking, Lighthouse czy Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

Kto jest w obsadzie Werwulf? Reżyser po raz kolejny nawiązał współpracę z takimi aktorami jak Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson i Lily-Rose Depp, którzy grali również w jego poprzednim filmie, Nosferatu. Czyli podobnie jak James Gunn czy Tim Burton, lubi sięgać po sprawdzone gwiazdy.

Kiedy premiera horroru Werwulf? Nowy film Roberta Eggersa zadebiutuje w kinach 25 grudnia 2026 roku. Dajcie znać, czy planujecie seans!

Najlepsze horrory XXI wieku

25. Do ostatniej kości (2022)

arrow-left
25. Do ostatniej kości (2022)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: bloody-disgusting.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
wilkołak werwulf robert eggers
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Werwulf Horror

7,2

2024
Oglądaj TERAZ Nosferatu Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Star Wars
-
Plotka

David Fincher chciał nakręcić Gwiezdne Wojny. Lucasfilm zerwał negocjacje

2 Pokolenie V - 2. sezon
-
Spoilery

Twórcy o finale 2. sezonu Gen V. Jaką rolę odegrają młodzi superbohaterowie w 5. serii The Boys?

3 Fallout: sezon 2
-

Fallout - Lucy i Ghul to sojusznicy czy wrogowie? Tym razem nie wszystko zostanie w Vegas

4 Ilustracja z francuskiego wydania książki W Górach Szaleństwa autorstwa H.P. Lovecrafta
-

W górach szaleństwa - co dzieje się z adaptacją Guillermo del Toro? Aktualizacja po latach

5 HBO Max
-

HBO Max z nowością w USA. Z tej funkcji inne serwisy korzystają od dekad

6 Scott M. Gimple
-
Exclusive

The Walking Dead. Co z filmami? Nie mamy dobrych wieści

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e04

Chicago Fire

s11e04

Chicago Med

s13e04

Chicago PD

s49e05

Ryzykanci

s2025e205

Moda na sukces

s33e12

Ojciec Mateusz

s06e05

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e204

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds

ur. 1976, kończy 49 lat

Amandla Stenberg
Amandla Stenberg

ur. 1998, kończy 27 lat

Sam Raimi
Sam Raimi

ur. 1959, kończy 66 lat

Joanna Jedrejek
Joanna Jedrejek

ur. 1970, kończy 55 lat

Jessica Stroup
Jessica Stroup

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV