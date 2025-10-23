Od wampira do wilkołaka. Reżyser Nosferatu startuje z nowym horrorem

fot. Focus Features // Studio 8 // Maiden Voyage Pictures

Robert Eggers po sukcesie Nosferatu szykuje dla widzów kolejny horror z nadprzyrodzonymi elementami. Tym razem jednak zamiast wampira mamy wilkołaka. ScreenDaily donosi, że zdjęcia do widowiska Werwulf oficjalnie się rozpoczęły i odbywają się w Wielkiej Brytanii.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o Werwulf

O czym opowiada fabuła Werwulf? Akcja jest osadzona w XIII wieku. Robert Eggers tym razem zabiera widzów do średniowiecznej wioski, po której zaczyna krążyć tajemnicze stworzenie. Szybko lokalne legendy stają się rzeczywistością. Reżyser zapowiedział, że to „najmroczniejszy film” jaki do tej pory napisał. A przypominamy, że w przeszłości dał nam wspomnianego Nosferatu, ale również takie tytuły jak Wiking, Lighthouse czy Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii.

Kto jest w obsadzie Werwulf? Reżyser po raz kolejny nawiązał współpracę z takimi aktorami jak Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson i Lily-Rose Depp, którzy grali również w jego poprzednim filmie, Nosferatu. Czyli podobnie jak James Gunn czy Tim Burton, lubi sięgać po sprawdzone gwiazdy.

Kiedy premiera horroru Werwulf? Nowy film Roberta Eggersa zadebiutuje w kinach 25 grudnia 2026 roku. Dajcie znać, czy planujecie seans!

