Robert Lewandowski zrywa współpracę z firmą Huawei

Redakcja serwisu WP Sportowe Fakty poinformowała o natychmiastowym zawieszeniu współpracy Roberta Lewandowskiego z firmą Huawei. Kapitan reprezentacji Polski przez lata był twarzą marki na naszym rynku i reklamował topowe smartfony, laptopy oraz zegarki korporacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że definitywnie zamknął ten etap w swoim życiu.

Bezpośrednią przyczyną odcięcia się Lewandowskiego od kontraktu reklamowego z Huawei mają być plotki na temat rzekomej pomocy, jaką korporacja udzieliła rosyjskim władzom. Według informatorów serwisu Daily Mail zarząd firmy wsparł rosyjskich ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i przeszkolił ich w radzeniu sobie z atakami hackerskimi wymierzonymi w putinowski reżim m.in. przez kolektyw Anonymous. Polski oddział firmy wydał krótkie oświadczenie, w którym zaprzecza tym plotkom:

Na nic jednak zdały się zapewnienia Huawei o tym, że artykuł Daily Mail to fake news. Tomasz Zawiślak, menadżer Lewandowskiego, potwierdził redakcji WP Sportowe Fakty, że Robert zakończył współpracę z polskim oddziałem korporacji. Warto wspomnieć, że do odnowienia kontraktu reklamowego na kolejne trzy lata doszło w styczniu bieżącego roku, a jego kwota według informatorów WP miała opiewać na kwotę ok. 5 milionów euro.

