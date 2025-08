Reżyser oryginalnej Nagiej broni komentuje sukces rebootu. I tak nie ma zamiaru go obejrzeć. Dlaczego?

fot. Frank Masi // Paramount Pictures

Nowa Naga broń z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. W serwisie Rotten Tomatoes film w reżyserii Akivy Schaffera ma 90% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 76% pozytywnych ocen od widzów. Do tego może się pochwalić przyzwoitym pierwszym weekendem w kinach, ponieważ zarobił łącznie na całym świecie 28,3 mln dolarów.

David Zucker, reżyser pierwszego filmu Naga broń z 1988 roku, w rozmowie z The Hollywood Reporter skomentował komercyjny sukces nowej odsłony serii.

Cieszę się, bo to pokazuje, że w kinach jest duży popyt na komedie, a zwłaszcza na parodie. Ludzie to lubią, co jest wspaniałe. Naprawdę lubię reżysera i po prostu życzę mu wszystkiego najlepszego. Napisałem już do niego: "Słyszałem, że recenzje są świetne i wszystko idzie dobrze". Bardzo się ucieszył, że się odezwałem i prawdopodobnie spotkamy się jeszcze w tym miesiącu, kiedy kurz opadnie.

Zucker również otwarcie przyznał, że czuje się zraniony, ponieważ on i inni członkowie ekipy oryginalnego filmu nie byli zaangażowani w najnowszy film Paramount, biorąc pod uwagę, że wcześniej pracował nad scenariuszem do czwartej części serii, koncentrującej się na trzydziestoletnim synu Derbina. Reżyser potwierdził ze śmiechem, że nie planuje obejrzeć nowej Nagiej broni.

Nie obejrzę tego, ale nie ma też żadnej kontynuacji opartej na moim materiale, nakręconej przez innych twórców i to jest w porządku. Powiedziałem Akivie, że nie mam zamiaru tego oglądać. Zaprosił mnie, abym obejrzał wczesną wersję, ale powiedziałem mu, że nie mogę nic zrobić, bo to naprawdę nie jest to, co bym zrobił. To nie znaczy, że nie nakręcił dobrego filmu. Ale nie sądzę, żebym mógł mu w tym pomóc.

fot. Paramount Pictures

Zucker zaznaczył, że nie miał żadnych oporów przed odrzuceniem propozycji od Paramount, aby został producentem wykonawczym filmu. Nie chciał sobie przypisywać zasług za coś, nad czym nie pracował od początku. Dodał, że nie potrzebuje pieniędzy. Żartując przyznał, że po opłaceniu agentów i menadżerów i tak z wypłaty starczyłoby mu tylko na trzy rachunki za prąd. Na koniec stwierdził, że jeśli komedia odniesie sukces to Schaffer powinien zostać nagrodzony, ponieważ na to zasługuje.

Filmowiec ma też nadzieję, że dobre przyjęcie Nagiej broni pomoże w rozwoju jego projektu, który początkowo miał być czwartą częścią serii, a obecnie nosi tytuł Counterintelijence. Poza tym chciałby też zrealizować niskobudżetową parodię noir pt. The Star of Malta. Zucker jest również wdzięczny producentowi Sethowi MacFarlane'owi, że zadzwonił do niego zaraz po tym, jak ekipa pracująca nad nowym filmem ukończyła scenariusz.

Pierwsze 10 minut spędził opowiadając mi, jak bardzo podobały mu się Czy leci z nami pilot?, Naga broń i Ściśle tajne. Nie potrafię się złościć na nikogo, kto mówi mi, jakim jestem geniuszem. To była miła rozmowa. Cieszyłem się, że Seth zadzwonił, ale grzecznie powiedziałem mu: "Powodzenia, ale nie mogę się pod tym podpisać". Ale wszystko dzieje się nie bez przyczyny.

