Największa zmora Roberta Pattinsona? Aktor panicznie boi się horrorów

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Obecnie trwa promocja nadchodzącego filmu Mickey 17, którego polska premiera została zaplanowana na 14 marca. Reżyser Bong Joon Ho oraz odtwórca tytułowej roli Robert Pattinson porozmawiali z magazynem GQ na ten temat. W pewnym momencie wyszedł wątek horrorów, za którymi aktor nie przepada. Co jest tego powodem?

Robert Pattinson o horrorach

Aktor zaznaczył, że uwielbiał oglądać "mroczne rzeczy", gdy był młodszy, co uważał za fajne. Z czasem jednak nabył pewną wrażliwość, która teraz sprawia, że horrory go zbyt mocno przerażają. Gdy Bong Joon Ho zapytał, czy to uległo zmianie, gdy Robert Pattinson został ojcem, ten się zaśmiał i przyznał, że strach przed horrorami przyszedł jeszcze wcześniej.

Fot. Warner Bros.

Pattinson wspomniał również moment, w którym był tak przerażony, że zasnął z nożami kuchennymi u swojego boku. Stało się to po tym, jak obejrzał horror reżysera, z którym miał umówione spotkanie. Choć aktor nie wymienił konkretnego tytułu, prawdopodobnie mogło chodzić o twórcę Uśmiechnij się, Parkera Finna. W zeszłym roku portal The Hollywood Reporter poinformował o jego remake'u Opętania Andrzeja Żulawskiego.

Robert Pattinson o postępie prac nad The Batman Part II. "Bedę cho***nie starym Batmanem"

TOP 35: Najlepsze slashery wszech czasów

Skoro nie horrory, może slashery byłyby dobrą opcją dla wrażliwców takich jak Robert Pattinson? Na liście znajdzie się coś dla osób, które po seansach horrorów boją się chodzić same do łazienki, oraz fanów humoru z rozlewem krwi w tle. Sprawdźcie sami.