Robert Pattinson o postępie prac nad The Batman Part II. "Bedę cho***nie starym Batmanem"

Film The Batman został wydany w 2022 roku, ale do czasu premiery The Batman Part II w kinach minie około pięć i pół roku, odkąd po raz pierwszy zobaczyliśmy Mrocznego Rycerza w wersji granej przez Roberta Pattinsona. W sieci pojawiły się spekulacje, że reżyser Matt Reeves zmaga się z problemami osobistymi, co mogłoby tłumaczyć, dlaczego prace nad kontynuacją nie postępują tak szybko, jak oczekiwano. Strajki aktorów w 2023 roku również spowolniły produkcję filmu.

Robert Pattinson nie wcieli się w Gacka w zapowiadanym filmie The Brave and the Bold, który będzie częścią DCU. Niektórzy fani są w związku z tym przekonani, że The Batman Part II nigdy nie powstanie. W rozmowie z Hero Magazine aktor został zapytany, czy wkrótce rozpocznie pracę nad filmem, a ten ironicznie podsumował sytuację:

Mam ogromną nadzieję. Zaczynałem jako młody Batman, a w sequelu będę cholernie starym Batmanem.

Podczas premiery najnowszego filmu ze swpoim udziałem, czyli Mickey 17, Pattinson zasugerował, że zdjęcia do produkcji Reevesa ruszą pod koniec tego roku.

The Batman Part II - co wiemy o stanie scenariusza?

Peter Safran na spotkaniu z dziennikarzami w Burbank potwierdził, że Matt Reeves jeszcze nie skończył pracy nad scenariuszem The Batman Part II. Mimo wszystko powiedział, że fragmenty z którymi mógł zaznajomić się do tej pory, były bardzo zachęcające.

Premiera filmu została zapowiedziana na 1 października 2027 roku.