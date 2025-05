Żaden heros nie jest bezpieczny. Venom-Godzilla niszczy uniwersum Marvela - przepiękne okładki

Marvel Comics

Żaden heros - ani złoczyńca - nie jest bezpieczny, gdy po świecie Marvela kroczy Godzilla. Szczególnie, gdy jest pod kontrolą Venoma.

Japońskie Toho w 2024 roku dało zielone światło na powstanie sześcioodcinkowej serii komiksów zatytułowanej Godzilla vs. Marvel, w której to Król Potworów ścierał się na z różnymi herosami w historii Marvel Comics. Teraz Dom Pomysłów idzie o krok dalej i prezentuje pierwsze okładki ze swoistej kontynuacji jaką jest Godzilla Destroys the Marvel Universe. Pięcio-zeszytowa seria zostanie napisana przez Gerry'ego Duggana, a ilustracje do niej sporządzi Javier Garrón.

W nowej serii superbohaterowie Marvela poszukają pomocy wśród znanych złoczyńców, aby tak zyskać przewagę nad siejącym spustoszenie na Manhattanie Królu Potworów. Problem w tym, że kły na Godzillę ostrzy sobie Venom, który wyczuwa w bestii idealnego nosiciela. Jedna z okładek pokazuje Godzillę w wersji z symbiontem. W tym samym czasie Czarna Pantera odnajdzie źródło wściekłości Godzilli w vibranium, a świat herosów będzie musiał sobie radzić pod nieobecność Fantastycznej 4, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach.

Oto okładki z Godzilla Destroys the Marvel Universe #2. Stworzył je Paco Medina, Javier Garrón, Mark Brooks, Andrea Sorrentino:

Godzilla Destroys the Marvel Universe #2 Zobacz więcej

