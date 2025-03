Nasze magiczne Encanto 2 powstaje? Aktor od viralowego Bruno: "Codziennie do nich dzwonię"

fot. Disney

Nasze magiczne Encanto to film z 2022 roku, który został świetnie oceniony (92% pozytywnych recenzji od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i 93% od publiczności), ale nie zarobił wielkich pieniędzy, również z powodu kończącej się wówczas pandemii. Przy budżecie wynoszącym ok. 120-150 mln dolarów, Nasze magiczne Encanto zarobiło łącznie 261.3 mln dolarów z całego świata, co jest słabym wynikiem.

Mimo tego fani nie tracili nadziei, a osoby odpowiedzialne za oryginał przekonywały, że trwają rozmowy na temat powstania kontynuacji. Wtóruje im teraz John Leguizamo, czyli głos Bruno, o którym nie sposób zapomnieć z powodu viralowej piosenki na jego temat.

Ja również czekam na Nasze magiczne Encanto 2. Ciągle mówimy o Bruno. Codziennie do nich dzwonię i pytam: "Kiedy pojawi się numer dwa?" Próbują teraz wymyślić jakąś historię. Pracują nad tym.

Do zrealizowania tych pomysłów jeszcze długa droga, ale fani z pewnością mogą odetchnąć z ulgą na wieść o tym, że są takie plany, a animacja nie została porzucona z powodu słabego wyniku finansowego.

