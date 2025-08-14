Reklama
Jest zdjęcie! Sean Bean jako szeryf z Nottingham w nowym Robin Hoodzie

Nadchodzi nowy Robin Hood, a jego przeciwnikiem będzie nie kto inny jak Sean Bean w roli szeryfa z Nottingham. Tym razem popularny aktor nie zginie po chwili na ekranie, więc można spodziewać się ciekawej roli. Pojawiło się pierwsze zdjęcie.
Nadchodzi nowy Robin Hood, a jego przeciwnikiem będzie nie kto inny jak Sean Bean w roli szeryfa z Nottingham. Tym razem popularny aktor nie zginie po chwili na ekranie, więc można spodziewać się ciekawej roli. Pojawiło się pierwsze zdjęcie.
Adam Siennica
25. Sean Bean (Boromir) Źródło: materiały prasowe
Amerykańska platforma MGM+ opublikowała pierwsze zdjęcie z serialu Robin Hood. Widzimy na nim Seana Beana (Gra o tron) w roli szeryfa z Nottingham oraz Connie Nielsen (Gladiator) w roli Eleanory Akwitańskiej. Według informacji prasowej ma być to odsłonięcie napiętych rywalizacji i walki o władzę na najwyższym szczeblu, które mają być w centrum nowego serialu.

Robin Hood - zdjęcie z serialu

nullfot. MGM+

Robin Hood - co wiemy o nowym serialu?

Bohaterem serialu jest Rob, syn saksońskiego leśniczego, który po inwazji Normanów na Anglię zakochuje się w Marian, córce normańskiego pana. Wspólnie walczą o sprawiedliwość i wolność. Gdy Rob staje się wodzem grupy wyjętych spod prawa buntowników, Marian infiltruje możnych na dworze.

Platforma streamingowa podkreśla, że jednocześnie serial ma mieć historyczną autentyczność, psychologiczną głębię i większe skupienie na relacji Roba z Marian.

W rolę Robin Hooda wciela się Jack Patten, a Lauren McQueen to Marian. W obsadzie są również Lydia Peckham, Steven Waddington, Marcus Fraser, Angus Castle-Doughty i Henry Rowley. Showrunnerem jest John Glenn (SEAL Team), więc odpowiada za wszystko, co widzimy na ekranie. Napisał scenariusz razem z Jonathanem Englishem, który również pełni rolę reżysera.

Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce, ale prawdopodobnie będzie to Prime Video, które ma prawa do wszystkiego tworzonego przez MGM Studios.

Źródło: variety.com

