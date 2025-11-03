fot. Amazon MGM Studios

Serial Robin Hood ma opowiedzieć na nowo historię o legendarnym banicie, przedstawiając jego genezę. Twórcy zapowiedzieli, że produkcja będzie bardziej powiązana z wydarzeniami historycznymi. Ma być bardziej wiarygodna, dzięki umieszczeniu w centrum fabuły Eleonory Akwitańskiej. Nigdy nie była powiązana z historią Robin Hooda, ale była matką księcia Jana i Ryszarda Lwie Serce, którzy pojawiają się w historiach o zakapturzonym bohaterze. 2 listopada na platformie MGM zadebiutowały pierwsze dwa odcinki. Jak ocenili serial krytycy?

Czytaj więcej: Nowy Robin Hood jak Batman: Początek. Będzie inaczej niż do tej pory

Solidne oceny nowego Robin Hooda

W serwisie Rotten Tomatoes nowy Robin Hood ma 80% "świeżości" (pozytywnych opinii) przy 5 recenzjach krytyków. To lepszy wynik niż wcześniejsze adaptacje, które miały "zgniłe" oceny: 43% ma Robin Hood z 2010 roku, a 14% Robin Hood z 2018 roku.

Andrew Murray z The Upcoming przyznał, że Robin Hood nie rewolucjonizuje gatunku w telewizji, ale uważa, że ma dobrze zrealizowaną scenerię i przemyślane podejście do materiału źródłowego. Stanowią one wystarczający powód, by widzowie ponownie obejrzeli tę klasyczną opowieść. John Anderson z Wall Street Journal zwraca uwagę, że serial rozkręca się powoli:

Powaga Robin Hooda wcale nie czyni go mniej zabawnym - po prostu powoli wkręca drewniane koła w błotniste koleiny znanej średniowiecznej opowieści.

Chwalony też jest Jack Patten w roli tytułowego bohatera. Z kolei Martin Carr z serwisu CBR stwierdził:

Ostatecznie serial MGM+ spełnia wszystkie wymagania, które sprawiają, że ta historia jest udana, a jednocześnie jest na tyle pomysłowy, że potrafi przedstawić Robina Hooda w zupełnie nowym świetle, nie tylko oddając hołd poprzednikom, ale także wprowadzając nowe pokolenie do lasu Sherwood.

Maggie Lovitt z Collider, przyznała, że po obejrzeniu pierwszych siedmiu odcinków Robin Hooda jasne jest, że serial ten ma wszelkie szanse, aby stać się kolejnym wielkim hitem MGM+. Dała ocenę 9/10.

Natomiast Kaiya Shunyata z RogerEbert.com skrytykowała brak chemii między bohaterami:

W przypadku serialu, który nieuchronnie będzie określany mianem "Gry o tron bez magii", romantyczne - a nawet niektóre platoniczne - pary w tym serialu nie mają wystarczającej chemii, aby te związki wydawały się wiarygodne.

W obsadzie oprócz Jacka Pattena znaleźli się: Lauren McQueen jako Marian, Sean Bean jako szeryf Nottingham, Lydia Peckham jako Priscilla z Nottingham, Steven Waddington jako hrabia Huntingdon oraz Connie Nielsen jako królowa Eleonora Akwitańska. Producentem wykonawczym serialu jest John Glenn, a także Jonathan English (również reżyser) i Todd Lieberman z Hidden Pictures.

Robin Hood - zdjęcia

Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu

Robin Hood - fabuła, obsada

Po normańskim podboju Anglii Rob (Jack Patten) – syn saksońskiego leśniczego – oraz Marian (Lauren McQueen), córka normańskiego lorda, zakochują się w sobie i wspólnie walczą o sprawiedliwość oraz wolność. Gdy Rob wyrasta na przywódcę bandy zbuntowanych banitów, Marian przenika do dworu, by od środka podważać władzę – razem starają się powstrzymać królewską korupcję i przywrócić pokój w królestwie.