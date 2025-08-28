Robin Hood z pierwszym zwiastunem. Jak wygląda nowa interpretacja bohatera?

MGM

Nowy Robin Hood z Jackiem Pattenem w roli głównej otrzymał swój pierwszy zwiastun. Produkcja obiecuje mroczny i brutalny klimat owleczony wokół historii o człowieku który zabierał bogatym i dawał biednym. Serial określany jest jako epicka, romantyczna przygoda – nowoczesne ujęcie klasycznej opowieści, które łączy historyczną autentyczność, psychologiczną głębię i większy nacisk na relację pomiędzy Robem a Marian.

Robin Hood - zwiastun

Po normańskim podboju Anglii Rob (Jack Patten) – syn saksońskiego leśniczego – oraz Marian (Lauren McQueen), córka normańskiego lorda, zakochują się w sobie i wspólnie walczą o sprawiedliwość oraz wolność. Gdy Rob wyrasta na przywódcę bandy zbuntowanych banitów, Marian przenika do dworu, by od środka podważać władzę – razem starają się powstrzymać królewską korupcję i przywrócić pokój w królestwie.

W obsadzie Robin Hood znaleźli się również: Sean Bean jako szeryf Nottingham, Lydia Peckham jako Priscilla z Nottingham, Steven Waddington jako hrabia Huntingdon oraz Connie Nielsen jako królowa Eleonora Akwitańska. Producentem wykonawczym serialu jest John Glenn, a także Jonathan English (również reżyser) i Todd Lieberman z Hidden Pictures.

Pierwsze dwa odcinki pojawią się w Stanach na platformie MGM 2 listopada 2025 roku.