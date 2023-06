RoboCop: Rogue City pozwoli graczom poczuć moc tytułowego bohatera. Zobaczcie materiały z rozgrywki

fot. Nacon

Redaktorzy serwisów IGN oraz Gamespot mieli już okazję zagrać w RoboCop: Rogue City, dzięki czemu do sieci trafiły materiał z rozgrywki oraz szczegóły na temat tej nadchodzącej produkcji. Wynika z nich, że gra dobrze oddaje specyfikę wcielania się w tytułowego bohatera. Ma on bowiem poruszać się dość wolno jak na standardy pierwszoosobowych strzelanek, za to jego wytrzymałość i siła sprawiają, że bez najmniejszych problemów jest on w stanie radzić sobie nawet z licznymi grupami przeciwników.

Protagonista jest w stanie przyjąć na siebie masę obrażeń, a jego kule bez problemu niszczą wrogów. Brak amunicji również nie jest problemem, bo w takiej sytuacji może on po prostu uderzyć oponenta pięścią i w ten sposób pozbawić go życia. Taka zabawa jest satysfakcjonująca, ale podobno wywołuje również obawy, że może znudzić się po kilku godzinach. Szczególnie że RoboCop wraz z upływem czasu odblokowuje ulepszenia, dzięki którym staje się jeszcze potężniejszy. Oczywiście nie można wykluczyć, że twórcy przygotowali pewnie niespodzianki i z czasem natrafimy na mocniejszych przeciwników.

Oprócz walki nie zabrakło również innych elementów. Gracze będą mieli między innymi okazję do wzięcia udziału w śledztwach i badaniu miejsc zbrodni.

RoboCop: Rogue City zadebiutuje we wrześniu 2023 roku na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.