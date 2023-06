Amnesia: The Bunker to jedna z najstraszniejszych gier ostatnich lat? Recenzje na to wskazują

fot. Frictional Games

Amnesia: The Bunker to nowa odsłona serii survival horrorów tworzonych przez studio Frictional Games. Tym razem twórcy zabierają graczy w podróż do mrocznego, opuszczonego bunkra w czasach I wojny światowej. Główny bohater, Henri Clément, wyposażony jedynie w rewolwer, latarkę dynamo i niewielka liczbę zapasów, będzie musiał zmierzyć się z czyhającymi tam zagrożeniami.

Recenzje Amnesia: The Bunker pojawiły się już w sieci i wynika z nich, że deweloperom udało się dostarczyć na rynek kolejną produkcję, która trzyma w napięciu i momentami potrafi poważnie przerazić. Niektórzy piszą, że to jedna z najstraszniejszych gier, jakie w ostatnich latach trafiły na rynek. W dużej mierze wynika to z nieprzewidywalności oraz mrocznego klimatu, co tworzy poczucie, że w każdym momencie możemy zostać zaatakowani.

Nawet najtwardsi gracze poczują, jak rośnie ich puls, gdy będą ścigani przez to podziemne piekło, desperacko licząc na zobaczenie światła dziennego. Wyzwaniem jest nie tylko opanowanie otoczenia, ale też opanowanie własnego strachu przed złem, które skrywa się w ciemnościach - napisano w recenzji opublikowanej na łamach Hey Poor Player.

To najlepsza Amnesia od czasu The Dark Descent i udany duchowy następca Alien: Isolation, który sprawia, że ciemność jest jeszcze bardziej przerażająca niż w jakiejkolwiek grze wcześniej - stwierdził redaktor serwisu Metro GameCentral.

Amnesia: The Bunker to mniejsza, bardziej samodzielna odsłona tej przełomowej serii hororów, która pokazuje, że Frictional nadal ma w rękawie kilka mrożących krew w żyłach sztuczek - czytamy w recenzji Leany Hafer z IGN.

Oczywiście pewnych głosów krytyki nie brakuje. Niektórym recenzentom nie przypadły do gustu pewne zmiany w rozgrywce względem poprzednich odsłon. Część osób narzeka między innymi na zarządzanie zasobami, które irytuje zamiast dodatkowo zwiększać poczucie zagrożenia. Mimo tego przeważają oceny pozytywne, a ich aktualna średnia w serwisie Opencritic to 77/100.

Amnesia: The Bunker jest dostępna od 6 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.