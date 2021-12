Roboty Ameca chcą przekroczyć dolinę niesamowitości perfekcyjnie imitując ludzką mimikę

Źródło: Engineered Arts

Branża technologiczna od lat próbuje skonstruować maszyny, które mogłyby imitować fizjonomię człowieka. Zespół Boston Dynamics eksperymentuje z humanoidalnymi robotami wykonującymi najróżniejsze akrobacje, zaś Engineered Arts rozwijają roboty o ludzkiej mimice. Ich najnowszy twór, Ameca, na pierwszy rzut oka nie przywodzi na myśl biologicznej istoty. Oferuje jednak coś, co przybliża go do androidów znanych z filmów science-fiction – realistycznie odwzorowuje emocje.

Na poniższym filmie możemy zobaczyć próbkę możliwości tego prototypu. Maszyna wybudza się z robotycznego snu, przygląda swoim dłoniom, a na koniec uśmiecha do widza:

Zespołowi odpowiedzialnemu za rozwój projektu Ameca udało się zmusić maszynę do wyrażania emocji w naturalny sposób. Ameca płynnie manipuluje mimiką twarzy, która nie ogranicza się wyłącznie do poruszania samą głową – w ruch zaangażowano również twarz oraz barki robota. Dzięki temu podczas poruszania się nie wywołuje zbyt dużego dyskomfortu kojarzonego z wkraczaniem do tzw. doliny niesamowitości.

Pod tym terminem ukrywają się maszyny stworzone na wzór człowieka, w których istnieje jakiś pierwiastek nienaturalnej niedoskonałości wywołujący w odbiorcy niekomfortowe uczucia. Badania dowiodły, że hiperrealistyczne roboty wprawione w ruch odbiegający od sposobów poruszania się człowieka bądź naturalnej mimiki twarzy, mogą wzmagać w nas poczucie niepokoju. Teoria zakłada, że dopiero stworzenie robota wyglądającego i poruszającego się jak człowiek, pozwoli przekroczyć tę dolinę niesamowitości.

Wiele wskazuje na to, że inżynierowie Engineered Arts są na dobrej drodze, aby spełnić te założenia. Zespół planuje kontynuować swoje prace m.in. w zakresie animowania całej sylwetki robota. Nieco więcej na temat przedsięwzięcia możemy dowiedzieć się już na początku 2022 roku, podczas targów CES w Las Vegas, gdzie firma Engineered Arts zaprezentuje Amecę szerokiemu gronu odwiedzających.