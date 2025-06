Wideo zza kulis Ironheart. Lepsze spojrzenie na magiczną zbroję!

fot. Marvel Studios

Reklama

Marvel Television podzieliło się bogatym materiałem zza kulis Ironheart, w którym wypowiadają się m.in. Dominique Thorne (Riri Williams), Lyric Ross (Natalie) oraz kilku producentów wykonawczych, jak Ryan Coogler i Zoie Nagelhout. W wideo są też fragmenty, których nie widzieliśmy w poprzednich zapowiedziach. Dostajemy lepsze spojrzenie na to, co uważa się za finałową zbroję Riri, która będzie połączeniem zaawansowanej technologii i magii. Można też dostrzec tajemniczą postać, która może okazać się Eziekelem Stane'em.

Czytaj więcej: Zaraz zobaczymy ją w Ironheart, ale czy pojawi się także w Avengers: Doomsday?

Zanim obejrzycie wspomniane wideo, przeczytajcie opis premierowego odcinka:

Po wyrzuceniu z MIT i pozbawieniu dostępu do technologii nastoletnia geniuszka Riri Williams wraca do Chicago. Przypadkowe spotkanie powoduje, że trafia do niebezpiecznej grupy. Kiedy używa urządzenia do mapowania mózgu, aby naprawić swoją zepsutą zbroję, przypadkowo sprowadza hologram AI swojej zmarłej najlepszej przyjaciółki.

Ironheart - wideo zza kulis

ROZWIŃ ▼

Ironheart - zdjęcia, plakaty

Ironheart - plakat serialu Marvela z Disney+ Zobacz więcej Reklama

Ironheart – o czym opowiada serial?

Historia skupia się na Riri Williams (Dominique Thorne) — młodej, genialnej wynalazczyni, która pragnie zaznaczyć swoją obecność w świecie. W tym celu wraca do rodzinnego Chicago. Zainspirowana postacią Iron Mana, konstruuje zbroję podobną do jego, jednak brak środków finansowych utrudnia jej rozwinięcie technologii. Aby spełnić swoje ambicje, nawiązuje kontakt z tajemniczym Parkerem Robbinsem (Anthony Ramos) — przestępcą znanym jako The Hood. Riri, jako następczyni Iron Mana, zostaje wciągnięta w konflikt, w którym nauka ściera się z magią.

Ironheart - premiera serialu na Disney+ zaplanowana jest na 24 czerwca 2025 roku. Na start udostępnione zostaną trzy odcinki.