Rocky jako serial? Sylvester Stallone zdradza plany

materiały prasowe

Sylvester Stallone wyjawił na Instagramie, że zaczął pisać tzw. treatment serialu o młodości Rocky'ego Balboy. Jest to coś pomiędzy zarysem scenariuszem, a samym scenariuszem, czyli bardziej taki szczegółowy koncept, który przeważnie służy do prezentacji potencjalnego projektu. Legenda kina chce zainteresować projektem platformy streamingowe. Marzy o kilku sezonach, 10 odcinków każdy, by móc pokazać esencję tych bohaterów.

Poprzez publikacje zdjęcia zeszytu z pierwszą kartką z tekstu chciał pokazać, jak kształtuje się jego proces kreatywny. Najpewniej jak skończy treatment, będzie chciał go zaprezentować platformom streamingowym. Dlatego na obecną chwilę nie wiemy, czy projekt zostanie w ogóle zrealizowany.

Przypomnijmy, że Rocky Balboa po raz ostatni pojawił się na ekranie w filmie Creed 2, ale to powrót do roli w poprzedniej części doprowadził do pierwszej nominacji do Oscara w kategorii aktorskiej za świetną rolę Stallone'a. Po premierze sequela aktor mówił, że to raczej pożegnanie z jego rolą, ale potem wciąż mówił, że chodzą mu pomysły po głowie. Plan na serial pokazuje jednak, że młodego Balboę na pewno zagra inny aktor.