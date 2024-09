Sylvester Stallone tworzy prequel Rocky'ego! Porównał go do arcydzieła Disneya

materiały prasowe

Co powiecie na prequel legendarnej serii Rocky? Jak się okazuje, Sylvester Stallone nadal pracuje nad scenariuszem do projektu, który już 3 lata temu opisywał jako serial składający się z kilku sezonów liczących po 10 odcinków, przedstawiających młodość najsłynniejszego ekranowego boksera wszech czasów. O takim obrocie spraw sam Stallone mówi w podcaście Inspire Me, zdradzając, na czym miałaby skupiać się historia i przy okazji porównując ją do arcydzieła Disneya:

Zakochany kundel To opowieść bardzo bliska mojemu sercu. Napisałem kilka stron - reszta właściwie pisze się sama. Jest tu Adrienne w wieku 15 lat, Rocky mający 17 lat i Paulie przeprowadzający się do nowej dzielnicy. (...) Cała ta opowieść jest trochę jak, tylko z prawdziwymi ludźmi.

W tym miejscu trzeba nieco ostudzić emocje: Stallone, który po raz ostatni wystąpił jako Rocky Balboa w filmie Creed II z 2018 roku, nie posiada w chwili obecnej praw do całej franczyzy - te należą do producenta Irwina Winklera, z którym aktor wszedł swego czasu na ścieżkę wojenną. Jeśli jednak Stallone do swojego pomysłu zdoła przekonać którąś z największych firm branży z gigantami streamingu na czele, droga do projektu może zostać otwarta. Nie jest nawet wykluczone, że "Sly" zostałby jego reżyserem.

