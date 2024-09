Władca Pierścieni - Ian McKellen wraca jako Gandalf w The Hunt for Gollum!? Aktor spuścił bombę

materiały prasowe

Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum właśnie nabrał zupełnie nowego blasku. Dosłownie przed chwilą w sieci pojawiła się informacja, że w reżyserowanych przez Andy'ego Serkisa filmach, z których pierwszy ma zadebiutować w 2026 roku, na ekranie ma powrócić Ian McKellen, który raz jeszcze sportretuje Gandalfa! O takim obrocie spraw donosi nie kto inny jak sam 85-letni aktor, który stwierdza wprost: "Lepiej się pośpieszcie".

W rozmowie z The Big Issue McKellen powiedział:

Entuzjazm związany z Władcą Pierścieni nie wykazuje żadnych cech osłabnięcia. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Powiedziano mi tylko, że powstanie więcej filmów, w których pojawi się Gandalf - i że mają nadzieję, iż to ja go zagram.

Aktor dodał:

Kiedy to się stanie? Nie wiem. Jak wygląda scenariusz? Jeszcze nie jest napisany. Lepiej więc, żebyście się pośpieszyli.

Prestiżowy serwis Deadline na podstawie tych słów ocenia, że McKellenowi oficjalnie zaproponowano rolę w The Hunt for Gollum, na którą to propozycję aktor wstępnie przystał. Co więcej, przypomina się niedawną wypowiedź legendy, w której zapewniał on, że absolutnie nie zamierza rezygnować z aktorstwa:

Będę się tym zajmował tak długo, jak długo moje nogi, płuca i umysł będą pracować.

W innym wywiadzie McKellen wykazywał z kolei podziw dla swojego przyjaciela, Christophera Lee, który nawet po przekroczeniu 90-tki zdecydował się powrócić do roli Sarumana w trylogii Hobbit.

Przypomnijmy, że za scenariusz The Hunt for Gollum odpowiadają m.in. Fran Walsh i Philippa Boyens, współautorki historii do Władcy Pierścieni Petera Jacksona. Ten ostatni będzie z kolei jednym z producentów dwuczęściowego dzieła Serkisa.

