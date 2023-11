Rocky był brutalem i zbirem? Stallone wspomina pierwszą wersję scenariusza

fot. materiały promocyjne

Rocky to początek jednej z najpopularniejszych franczyz Sylvestra Stallone'a. Nie tylko był reżyserem pierwszego filmu, ale też scenarzystą. Okazuje, że pierwotna wersja tekstu znacznie się różniła od tego, co zobaczyliśmy na ekranie. Stallone ujawnił tę ciekawostkę w filmie dokumentalnym Sly.

Rocku - postać była zbirem

Stallone przyznaje, że we wcześniejszej wersji scenariusza Rocky był zbirem inspirowanym dramatem kryminalnym Martina Scorsese pod tytułem Ulice nędzy. Twórca zmienił perspektywę, gdy dał do przeczytania scenariusz swojej przyjaciółce. Ta mu powiedziała, że nienawidzi Rocky'ego, bo jest zbyt okrutny, brutalny i tylko bije ludzi. To miało sprawić, że widzowie nie będą w stanie go polubić.

- Ona powiedziała mi: nienawidzę Rockyego. Nienawidzę go. On tylko bije ludzi. Pierze ich na kwaśne jabłko.

Stallone jako scenarzysta wziął to sobie do serca i poprosił o radę, co zrobić, by ta postać nabrała sensu i jej wydźwięk byłby inny. Tak też wspólnie wymyślili, żeby pokazać go jako kogoś, kto prawie chce zbić inną osobę przez swoją pracę, ale powstrzymuje się. Wtedy też powstał pomysł, by Rocky miał dziewczynę. Po tej rozmowie zabrał się do pracy i zaczął poprawiać scenariusz, a efekt widzieliśmy na ekranie.

Stallone kontra Lundgren

W tym dokumencie wspomniał też historię, która wielokrotnie w sieci już się przewijała. Chodzi o to, że podczas kręcenia sceny walki w filmie Rocky 4 Dolph Lundgren uderzył go tak mocno, że aktor trafił do szpitala. Tym razem jednak dodał kilka szczegółów.

- Wieczorem tego samego dnia moje serce zaczęło puchnąć. Tak się dzieje, kiedy obija się ono o klatkę piersiową. Wówczas moje ciśnienie skoczyło do góry do wyniku 260. Już myślałem, że zaraz będę mieć rozmowę z aniołami. Zanim się zorientowałem wylądowałem na oddziale intensywnej terapii, na którym byłem otoczony przez zakonnice. Od razu pomyślałem: dobra, to koniec.

Aktor spędził w szpitalu 9 dni. Lekarze powiedzieli mu, że to, co działo się z jego sercem, jest typowe dla sytuacji potrącenia przez samochód. Tak mocno Dolph Lundgren go uderzył. Sam Lundgren wspominał, że wykonywał polecenia Stallonea. który chciał, aby początek walki wyglądał tak prawdziwie.

- W pewnym sensie potrącił mnie autobus - żartował odtwórca Rocky'ego.

