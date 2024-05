Ród smoka w stylu Lśnienia? Taka ma być wizyta w Harrenhal

fot. materiały prasowe

Reklama

Sarah Hess jest jedną ze scenarzystek i producentek 2. sezon serialu Gra o tron: Ród smoka. W rozmowie z EW.com poruszyła kwestię wątku, który zobaczymy na ekranie: dotyczy on wyprawy Daemona (Matt Smith) do twierdzy Harrenhal. Ma być horror.

Ród smoka z nutką grozy

Hess zapowiada, że ta wizyta w Harrenhal da widzom o wiele mroczniejszy ton i klimat grozy. Porównuje to miejsce do hotelu z Lśnienia.

- Tam będzie nawiedzona koza! Podczas tworzenia tych scen mieliśmy w głowie hotel z Lśnienia. To była super zabawa, bo całość ma specyficzną atmosferę i klimat. On nie może spać. Dzieją się tam dziwne rzeczy. Sam nie wie, czy to dzieje się naprawdę, czy to wszystko jest w jego głowie. Chcieliśmy pokazać niewytłumaczalne rzeczy. Wykorzystaliśmy to do tego, aby go trochę otworzyć. W taki sposób w jaki nie otworzyłby się w normalnej sytuacji.

Ród smoka - sezon 2

Ród smoka - spin-off Gry o tron powraca na ekrany już w czerwcu. Premiera odbędzie się 17 czerwca w platformie streamingowej Max, która wchodzi do Polski 11 czerwca. Wówczas HBO Max naturalnie zmieni się w Max.