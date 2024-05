Ród smoka - finalny zwiastun 2. sezonu ma rozmach. Czas wojny smoków!

fot. materiały prasowe

Reklama

Warner Bros. Discovery i platforma streamingowa Max walczą o prym w Internecie, więc oto pojawia się pełny zwiastun 2. sezonu serialu Gra o tron: Ród smoka. Pokazuje on klimat, rozmach i zapowiada epicką wojnę smoków, w której na polach obok nich zetrą się liczne armie. W przeciekach z planu była mowa o kręceniu wielkich scen batalistycznych, których fragmenty tutaj widzimy.

Ród smoka - nowy zwiastun 2. sezonu

W drugim sezonie do swoich ról powrócą Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Touissant, Fabien Frankel, Matthew Needham, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Ród smoka - sezon 2

Do obsady dołączą: Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.

Ród smoka - premiera 2. sezonu oficjalnie odbędzie się 17 czerwca 2024 roku na platformie streamingowej Max.