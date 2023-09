Ród smoka - o czym będzie pierwszy odcinek 2. sezonu? Oto jego prawdopodobny tytuł

materiały prasowe

Prace nad kontynuacją Rodu smoka jeszcze trwają. Mają się zakończyć dopiero pod koniec września 2023 roku. Jednakże, oprócz informacji o nowych postaciach, pojawiły się pogłoski o fabule i tytule premiery 2. sezonu.

Ród smoka: sezon 2 - tytuł i fabuła 1. odcinka

Według najnowszych informacji, tytuł nadchodzącego odcinka to: A Son for a Son (tłumacząc na polski: Syn za syna). Te zdanie podchodzi z kluczowego wydarzenia książki Ogień i krew George'a R.R. Martina, która jest głównym materiałem źródłowym dla tego serialu.

We wspomnianej scenie, Daemon Targaryen pisze list do Rhaenyry, odpowiadając na wiadomość o tragicznej śmierci jej syna. Surowe i bezpośrednie przesłanie Daemona zapowiada jego nadchodzący akt zemsty:

- Oko za oko, syn za syna. Lucerys zostanie pomszczony.

Ponieważ w serialu Targaryen pozostaje na Smoczej Skale z żoną, najpewniej zamiast napisać te słowa, wypowie je.

Postawa Daemona zapoczątkuje osławiony zwrot wydarzeń, wprowadzając dwie nowe postacie, znane pod pseudonimami Blood i Cheese. Są to wynajęci zabójcy, którzy mają zamordować jednego z synów Aegona. Wiemy, że do obsady dołączyli Sam C. Wilson i Mark Stobbart, więc najprawdopodobniej wcielą się w te role.

Ród smoka: sezon 2 - premiera na HBO jest zaplanowana na 2024 rok.