Ród smoka - finał wyciekł do sieci. HBO wydaje oświadczenie i oskarża

fot. HBO

Jak donosi The Hollywood Reporter, finał 1. sezonu serialu Ród smoka wyciekł do sieci 21 października, czyli w piątek w godzinach wieczornych czasu polskiego. Nastąpiło to kilka dni przed jego oficjalną premierą w HBO Max, która nastąpi w nocy z 23 na 24 października czasu polskiego.

Ród smoka - HBO o wycieku

Tak brzmi oświadczenie:

- Wygląda na to, że wyciek pochodzi od naszego dystrybucyjnego partnera w regionie EMEA. HBO agresywnie monitoruje i usuwa te kopie z Internetu. Jesteśmy rozczarowani, że ten nielegalny czyn zakłócił doświadczenie lojalnych fanów serialu, którzy zobaczą wersję odcinka w idealnym stanie, gdy nastąpi jego premiera w niedzielę na HBO i HBO Max. Wówczas będzie można go ekskluzywnie oglądać w 4K.

Chodzi więc o dystrybucyjnego partnera z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Choć oskarżenie w oświadczeniu padło, nie podano dokładnie o jakiego dystrybutora chodzi.

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy coś z Gry o tron wycieka. Taka sama sytuacja miała miejsce w 2017 roku, gdy wyciekł odcinek 7. sezonu przed premierą.