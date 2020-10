Rodzina Addamsów - serial aktorski w planach. Za kamerą kultowy reżyser

źródło: materiały prasowe

Jak donosi Deadline.com, MGM TV szykuje serial aktorski Rodzina Addamsów. Współtwórcą, producentem i reżyserem wszystkich odcinków ma być kultowy Tim Burton, który negocjuje kontrakt. Będzie to jego pierwszy serial aktorski w karierze. Scenarzystami i showrunnerami będą Alfred Gough i Miles Millar, doskonale znani z Tajemnic Smallville oraz Into the Badlands: Kraina bezprawia.

Nieoficjalnie mówi się, że historia miałaby rozgrywać się współcześnie i opowiadana by była z perspektywy Wednesday Addams. Mieliśmy zobaczyć, jak popularna bohaterka postrzega 2020 rok. Ta informacja jest na razie niepotwierdzona.

Przypomnijmy, że Rodzina Addamsów została wymyślona przez rysownika Charlesa Addamsa w 1938 roku.. Do tej pory powstały dwa seriale aktorskie, dwa aktorskie filmy kinowe i jeden animowany.

Jako że Tim Burton miałby być współtwórcą, można założyć, że to projekt idealny dla niego. Jego filmy jak Sok z żuka czy Edward Nożycoręki pokazują, że w klimacie mrocznych i zabawnych przygód Addamsów będzie czuć się jak ryba w wodzie.

Potencjalna data premiery nie jest znana. Nie wiadomo, czy projekt będzie tworzony dla telewizji czy platformy streamingowej.