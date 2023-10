Rodzina Monet - Remigiusz Mróz patronem hitu dla nastolatek? TikTok w szoku

Źródło: You&YA

Polski booktok - czyli książkowa strefa TikToka - zawrzał, gdy jedna z użytkowniczek dopatrzyła się w spisie patronów czwartej części Rodziny Monet nazwisko jednego z najbardziej płodnych i poczytnych rodzimych autorów kryminałów, Remigiusza Mroza. A jego post na mediach społecznościowych tylko dolał oliwy do ognia.

O czym opowiada Rodzina Monet?

Jeśli nie wiecie, dlaczego ta informacja wywołała takie poruszenie, to warto wyjaśnić, czym jest Rodzina Monet. To cykl książek autorstwa Weroniki Marczak, który początkowo podbił polskiego Wattpada, zanim został wydany w wersji papierowej. Fabuła opowiada o młodej Hailie, która po śmierci mamy i babci zostaje adoptowana przez przyrodniego brata Vincenta, o którym wcześniej nie miała pojęcia. Szczęśliwie dla niej, nowy członek rodziny okazuje się bajecznie bogaty, więc dziewczyna może lizać rany po stracie bliskich w pięknej rezydencji.

Rodzina Monet okazała się prawdziwym fenomenem, a każdy tom znika ze sklepowych półek jak świeże bułeczki. Problem w tym, że wraz z popularnością pojawiła się także krytyka. Wielu czytelników twierdzi, że treści zawarte w książkach Weroniki Marczak są naprawdę niskich lotów i nie zasługują na taką popularność. Do czołowych krytyków należy youtuberka @Prostracja, której filmik na ten temat zdobył już ponad 740 tysięcy wyświetleń. Możecie się z nim zapoznać poniżej.

Rodzina Monet - Remigiusz Mróz patronem hitu dla nastolatek?

Biorąc pod uwagę fakt, że Remigiusz Mróz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarzy, a kryminały i literatura młodzieżowa nie są raczej pokrewnym gatunkiem, użytkownicy TikToka byli w szoku na wiadomość, że został patronem hitu na nastolatek - oryginalny post możecie zobaczyć tutaj - który ma tak niepochlebną opinię. Czytelnicy zaczęli nawet snuć teorie, jak mogło do tego dojść.

I właśnie wtedy, cały na biało, autor popularnych thrillerów prawniczych z Joanną Chyłką w roli głównej zalogował się na swoje konto na platformie X, by spytać swoich obserwujących, o czym jest Rodzina Monet, ponieważ oglądał tylko Prostrację, co spowodowało lawinę zabawnych odpowiedzi.

https://twitter.com/remigiuszmroz/status/1715099190760468594

https://twitter.com/remigiuszmroz/status/1715100343221014742

Niezależnie od tego, dlaczego Remigiusz Mróz został patronem książki i czy naprawdę jest "moneciarą", trzeba przyznać, że zna się na marketingu, jak nikt inny.

