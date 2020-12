Rodzinka rządzi - Universal zmienia datę premiery kontynuacji Dzieciak rządzi

fot. Neflix

Rodzinka rządzi to kontynuacja popularnej animacji Dzieciak rządzi z 2017 roku. W filmie Tim jest teraz żonatym tatą, a Ted jest prezesem funduszu hedgingowego. Tim mieszka na przedmieściach ze swoją ukochaną Carol, 7-letnią ambitną córką Tabithą i uroczym noworodkiem Tiną. Pewnego dnia okazuje się, że Tina jest... agentką BabyCorp i bada sprawę mrocznych sekretów szkoły Tabithy oraz jej założyciela, dr Armstronga.

Na premierę filmu przyjdzie jednak widzom poczekać nieco dłużej. Universal podjął decyzję, że animacja wejdzie do kin 17 września 2021 roku. Tym samym doprowadziło to do wypchnięcia z tego terminu produkcji The Bad Guys od Pierre'a Perifela. Premierę tego projektu zapowiedziano na 2022 rok.

Reżyserem kontynuacji ponownie jest Tom McGrath. W rolach głosowych występują James Marsden i Alec Baldwin.

Universal