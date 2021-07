Rojst '97 - teledysk promujący serial. "Ostatni" w klimatycznej aranżacji Brodki i Tymka

foto. Netflix

Rojst '97 to produkowana przez Netflixa nadchodząca kontynuacja serialu Rojst. Nowa odsłona polskiego serialu wkrótce trafi na platformę streamingową, tymczasem już teraz obejrzeć możemy teledysk promujący serię. Monika Brodka, Tymek, Urbanski oraz Patryk Kraśniewski na potrzeby serialu na nowo zaaranżowali utwór Ostatni Edyty Bartosiewicz. Posłuchajcie nowej wersji piosenki i obejrzyjcie wideo w reżyserii Alana Willmanna.

W teledysku zobaczymy także występujących w serialu Piotra Fronczewskiego, Magdalenę Różczkę, Andrzeja Seweryna, Łukasza Simlata oraz Zofię Wichłacz.

Oto teledysk promujący serial Jana Holoubka:

Rojst '97 - o czym serial?

Historia rozgrywa się w 1997 roku i rozpoczyna się podczas "powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, uznanego za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa pozornie niezwiązane ze sobą wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się policjantka Anna Jass oraz miejscowy inspektor Adam Mika. W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki, by objąć funkcję nowego redaktora naczelnego "Kuriera”. Witold Wanycz wydaje się znać odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Pochłaniają go jednak wspomnienia, które nie dają mu spokojnie żyć.

Rojst '97 - premiera serialu już 7 lipca na platformie Netflix.