Rojst: sezon 2 - mamy potwierdzenie prac nad serialem. Kto w obsadzie?

fot. Showmax

Jak udało nam się ustalić, rzeczywiście serial, nad którym pracuje Jan Holoubek to Rojst 2. Zdjęcia przeniosły się z Częstochowy do Warszawy. Udało nam się też potwierdzić, że w obsadzie znajdą się również Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn i Piotr Fronczewski, czyli aktorzy z pierwszego sezonu. Główne role grają Magdalena Różczka i Lukasz Simlat.

Z tego, co udało nam się dowiedzieć, fabuła serialu rozgrywa się pod koniec lat 90, a pierwszy sezon był osadzony w latach 80. O historii wiemy niewiele. W ramach międzyregionalnej wymiany do miasta na południu Polski zostaje oddelegowana stołeczna policjantka. Bardzo szybko okazuje się, że to z pozoru spokojne miejsce skrywa wiele tajemnic.

Wszystko wskazuje na to, że Rojst 2 jest produkowany dla jednej z platform streamingowych. Przypuszczamy, że chodzi o Netflixa, w którym dostępny jest pierwszy sezon.