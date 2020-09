Holoubek kręci serial dla Netflixa. Czy to 2. sezon Rojsta?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Showmax

W Częstochowie rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu Jana Holoubka pod roboczym tytułem Elza. Co ciekawe, tak samo nazywał się Rojst w początkowym stadium prac nad produkcją. Czy to oznacza, że reżyser rozpoczyna pracę nad dawno zapowiadanym 2. sezonem serialu stworzonego pierwotnie dla Showmaxa? Niewykluczone.

Jak udało się nam ustalić, produkcja powstaje dla jednej z platform streamingowych. Producentem jest Frame Sp. z o.o. Z racji tego, że prawa do Rojsta zakupił w Polsce Netflix, podejrzewany, że to właśnie na ich zlecenie ruszyły zdjęcia.

Fabuła jest tajemnicą, a opisano ją dość ogólnie. W ramach międzyregionalnej wymiany do miasta na południu Polski zostaje oddelegowana stołeczna policjantka. Bardzo szybko okazuje się, że to z pozoru spokojne miejsce skrywa wiele tajemnic. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, w głównych rolach zobaczymy Magdalenę Różczkę i Łukasza Simlata. Akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 90. Jeśli jest to faktycznie kontynuacja Rojsta, to może to oznaczać, że serial nie będzie skupiał się na tych samych bohaterach co w poprzednim sezonie.

Rojst opowiadał historię osadzoną w lata 80. – sam środek ponurego krajobrazu pomiędzy stanem wojennym a Okrągłym Stołem. W niedużym, zapomnianym mieście, gdzieś na południowym zachodzie Polski, dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa: młodej prostytutki i miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać Witold Wanycz (Andrzej Seweryn), doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji zatrudnia się młody redaktor: Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik) – syn wysoko postawionego działacza partyjnego. Rozpoczyna on na własny rachunek dziennikarskie śledztwo. Im bardziej angażuje się w sprawę, tym głębiej grzęźnie w tytułowym rojście– bagnie, z którego trudno się wydostać.