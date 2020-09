Ronald Harwood nie żyje. Zdobywca Oscara za scenariusz do Pianisty miał 85 lat

Deadline/materiały prasowe

Ronald Harwood nie żyje. Brytyjczyk zdobył Oscara za scenariusz do filmu Pianista, a także znany jest także jako twórca skryptów do Garderobiany i Motyl i skafander. Odszedł w wieku 85 lat z przyczyn naturalnych w swoim domu w Sussex.

Harwood pamiętany jest przede wszystkim za scenariusz do Pianisty, ale także stworzył scenariusz do innego filmu Romana Polańskiego, Olivera Twista. Pierwszą nominację do Oscara otrzymał w 1983 roku za film Garderobiany. Trzecią i ostatnią była nominacja w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany w 2007 roku za film Motyl i skafander. Jednym z ostatnich projektów Harwooda jest film Kwartet z 2012 roku.

Źródło: mat. prasowe