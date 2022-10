Rookie: Feds, Fire Country i inne - będą pełne sezony

Fot. CBS

Telewizja ABC jest zadowolona z wyników serialu The Rookie: Feds, czyli spin-offa popularnego Rekruta. Efektem tego jest zamówienie pełnego sezonu, czyli na mocy decyzji doliczamy kolejne 9 odcinków. Pierwszy sezon będzie ich liczyć 22. Czytamy, że oglądalność jest dobra, a dzięki nagrywarkom wyniki w grupie docelowej 18-49 wzrosły o 394%. Średnio serial ogląda 6,4 mln widzów i ta liczba na przestrzeni wyemitowanych odcinków stopniowo rosła do tego poziomu.

Natomiast CBS jest zadowolone z trzech nowych seriali: Fire Country, East New York oraz So Help Me Todd. W oświadczeniu telewizji czytamy, że są zadowoleni z oglądalności, która według nich jest najlepsza ze wszystkich nowych seriali w tym sezonie. Dlatego też wszystkie trzy seriale dostają pełny sezon.

Patrząc na wyniki są one naprawdę dobre. Fire Country średnio ogląda 8,26 mln widzów. East New York przyciąga średnio 7,37 mln widzów. A So Help Me Todd średnio ogląda 6,48 mln widzów. Dziennikarze deadline potwierdzają, że są to trzy obecnie najchętniej oglądane nowe seriale w sezonie.