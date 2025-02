Niewiarygodna płynność, kontrast i kolory – nowy monitor dla graczy LG UltraGear OLED ma to wszystko!

fot. LG

LG UltraGear 27GX790A-B to najnowszy monitor gamingowy od koreańskiego potentata wyświetlaczy OLED. Sercem urządzenia jest matryca OLED zapewniająca nieskończony kontrast (1,5M:1), żywe kolory (98,5% pokrycia palety DCI-P3) i perfekcyjną czerń. To oznacza, że gry będą oszałamiać bogactwem detali zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach. Tak wysoka jakość obrazu sprawia, że także oglądanie filmów i seriali będzie na tym monitorze samą przyjemnością.

fot. LG

Ale to nie wszystko. Częstotliwość odświeżania 480 Hz to absolutny top, jeśli chodzi o płynność obrazu. Zapomnij o rozmyciach i smużeniu – każdy ruch jest odwzorowany niezwykle precyzyjnie, co daje ogromną przewagę w dynamicznych grach e-sportowych. Dodaj do tego czas reakcji 0,03 ms, a otrzymasz monitor, dzięki któremu natychmiast zareagujesz na wszystko, co dzieje się w grze.

fot. LG

LG zadbało również o kompatybilność. Obsługa NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro eliminuje problem rozrywania obrazu i zacinania się klatek, zapewniając płynną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających tytułach. Nowoczesne złącza DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1 gwarantują, że monitor w pełni wykorzysta potencjał najnowszych kart graficznych.

Ergonomia również stoi na najwyższym poziomie. Pełna regulacja (wysokość, kąt nachylenia, obrót, pivot) pozwala idealnie dopasować monitor do swoich potrzeb. Konfigurowalne podświetlenie RGB z tyłu obudowy dodaje stylu i na pewno poprawi immersję podczas wieczornego i nocnego grania.

Monitor LG UltraGear 27GX790A-B jest dostępny w przedsprzedaży do 23 lutego (do godziny 23:59) z 15% rabatem, dzięki któremu cena zostaje obniżona z 3799 zł do 3 229 zł, a także z dwuletnią ochroną ekranu OLED, obejmującą m.in. wypalenie pikseli. To doskonała okazja, by wejść na nowy poziom gamingu!