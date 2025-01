Czy TEN aktor powróci w Spider-Manie 4? Nieważne, co powie - i tak mu nie uwierzycie

fot. Marvel Studios

Premiera Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem zaplanowana jest na 24 lipca 2026 roku, a zdjęcia wedle doniesień mają się rozpocząć jeszcze w sierpniu 2025 roku. Mimo tego do sieci napływają sprzeczne doniesienia na temat samego filmu. Rzekomo na początku miała to być przyziemna historia z Kingpinem i Daredevilem w pomniejszych rolach, ale postanowiono to zmienić. Pojawiło się do tej pory wiele plotek o potencjalnym udziale Venoma Toma Hardy'ego i kolejnej historii powiązanej z multiwersum. Wielu fanów wyczekuje też ewentualnego powrotu Tobey'ego Maguire'a i Andrew Garfielda do ról, które powtórzyli przy okazji wielkiego hitu, którym był Spider-Man: Bez drogi do domu.

Czy TEN aktor powróci w Spider-Manie 4?

Według scooperów Marvel Studios i Sony nie mogą się zdecydować w kwestii kierunku dla swojego następnego filmu i pojawiły się rzekome różnice zdań na linii Kevin Feige - Tom Holland. Mimo tego GQ zapytało Andrew Garfielda o potencjalny udział w kolejnym filmie z Pajączkiem w roli głównej. Jego odpowiedź nie powinna nikogo zaskakiwać:

Muszę was zawieść: nie. Ale wiem, że nikt nie uwierzy w cokolwiek, co mówię.

Aktor odnosi się tu do całej karuzeli dezinformacji i przecieków sprzed premiery Spider-Man: Bez drogi do domu. Wtedy to przy każdej możliwej okazji zarzekał się, że nie występuje w produkcji Marvel Studios, co okazało się kłamstwem.

