Rozmowa - powstanie serial na podstawie słynnego filmu z lat 70. Zajmie się nim reżyser Kravena Łowcy

fot. The Directors Company // The Coppola Company

Rozmowa to film z 1974 roku wyreżyserowany przez Francisa Forda Coppolę, który napisał również do niego scenariusz. Produkcja zdobyła 3 nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego aktora - Gene'a Hackmana. Według doniesień serwisu IndieWire na podstawie tego filmu powstanie serial, którym zajmie się J.C. Chandor (Kraven Łowca). Twórca wyreżyseruje nową produkcję i napisze do niej scenariusz.

W nowej wersji Rozmowy nastąpi zmiana płci głównego bohatera. Serial jest obecnie w fazie opracowywania przez MRC, a produkcją wykonawczą zajmuje się studio Zoetrope należące do Coppoli. Showrunnerką została Erin Levy (Mad Men, Mindhunter). Wcześniejsze plotki sugerowały, że w projekcie wystąpi Aubrey Plaza, ale IndieWire dowiedziało się, że obecnie jeszcze żaden aktor ani aktorka nie dostał angażu.

Pojawiły się również sprzeczne doniesienia co do tego, czy będzie to limitowany serial, czy w planach jest więcej sezonów. IndieWire twierdzi, że produkcja przewidziana jest na kilka serii.

Rozmowa - o czym będzie serial?

Serial Rozmowa jest oparty na przełomowym filmie Francisa Forda Coppoli z 1974 roku, który opowiada historię technofoba Harry Caul, specjalistki ds. inwigilacji mającej obsesję na punkcie prywatności. Zostaje wplątana w tajemnicę szpiegostwa korporacyjnego, która jest większa, niż mogła to sobie wyobrazić. W miarę zagłębiania się w sprawę inspektor zaczyna być obserwowana - będzie musiała porzucić swoje samotnicze życie, nawiązując osobiste kontakty, których unikała, aby znaleźć odpowiedzi i ocalić siebie.

fot. materiały prasowe // film "Rozmowa" (1974)