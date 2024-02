Diuna 2 - Austin Butler o swojej postaci. Fragment pojedynku Paula Atrydy z Feyd-Rauthą [WIDEO]

fot. Warner Bros.

Diuna 2, której reżyserem jest Denis Villeneuve, trafi do kin pod koniec lutego. Do swoich ról powrócili Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson i Josh Brolin. Do obsady dołączył Austin Butler, który wcielił się w Feyd-Rauthę, czyli bratanka Vladimira Harkonnena granego przez Stellana Skarsgårda.

Diuna 2 - Feyd-Rautha ma niebezpieczny wdzięk

W rozmowie z Total Film Butler opowiedział o procesie budowania swojej postaci.

Denis opisał mi go jako osobę mającą psychotyczną naturę, ale jest w nim coś uwodzicielskiego. I łaknie władzy. Zacząłem myśleć: "No cóż, jak dorastał? Jak brzmiałby jego głos? Jak by oddychał? Jak się poruszał?" To była prawdziwa zabawa, podczas której zaczynasz uzupełniać wszystkie szczegóły, aby wzmocnić przekaz.

Według Villeneuve’a Feyd-Rautha ma niebezpieczny wdzięk, który czyni go "gwiazdą rocka w rodzinie".

To piękny siostrzeniec barona. Playboy. Bardzo seksowny, charyzmatyczny i psychotyczny zabójca. Jest w tym coś erotycznego. Jego piękno powinno poruszyć każdego. A Austin był do tego idealny.

fot. Warner Bros.

Butler przyznał, że nie chciał żyć rolą 24 godziny na dobę. Nie sądził, że to będzie dla niego zdrowe, dlatego stworzył wokół tego rytuał na fotelu charakteryzatorskim, dzięki któremu przestawiał swoje myśli, wcielając się w rolę.

To dało mi większą swobodę i poczucie, że mogę zrobić więcej w filmie, ponieważ wiedziałem, że to nie wymknie się spod kontroli. Kiedy już to zobaczysz, będzie to świetna rozrywka, ponieważ on tak bardzo się ode mnie różni. To było wyzwanie, ale było coś wyzwalającego w zanurzeniu się w ten inny sposób bycia. Istniały możliwości, których nie było w przypadku innych postaci, a odkrywanie ich było bardzo zabawne.

W sieci pojawiło się wideo, w którym Feyd-Rautha walczy z Paulem Atrydą. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1753835456913973477

Diuna 2 - zdjęcia i plakaty

