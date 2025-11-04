Marvel zmieni losy uwielbianej postaci w filmach o Avengers? Jest też tajemnicze wideo braci Russo

Marvel/Disney+

Reklama

Co powiedzielibyście na to, aby Marvel podzielił się z fanami MCU alternatywnym zakończeniem 1. sezonu serialu Loki? Taki obrót spraw najwyraźniej nie jest wykluczony, co sugeruje scenarzysta produkcji Disney+, Michael Waldron. W trakcie rozmowy z użytkownikami Reddita dał on do zrozumienia, że swego czasu faktycznie planował inny finał historii postaci w premierowej odsłonie produkcji.

Przypomnijmy, że 1. sezon serialu zakończył się uwięzieniem Lokiego w przeszłości przez Tego, Który Trwa. Według Waldrona wątek boga psot mógł jednak rozwinąć się inaczej: opuściłby on TVA, a później "przeżywał własne przygody w innym wymiarze". Scenarzysta nie chce jednak podawać szczegółów, wychodząc z założenia, że w Marvelu "nigdy nie można mówić nigdy", natomiast widzowie "pewnego dnia mogą to zakończenie zobaczyć". Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że być może dojdzie do tego w kolejnych filmach o Avengers - Doomsday i Secret Wars, w których, według licznych doniesień, Loki będzie jedną z najważniejszych postaci.

Z kolei reżyserzy obu zbliżających się produkcji o Mścicielach, bracia Russo, udostępnili wczoraj na Tik Toku kolejne, tajemnicze wideo, które najprawdopodobniej zapowiada Avengers: Doomsday. Na nagraniu widzimy członków zespołu należącej do nich firmy AGBO, z których jeden pojawia się w masce Doktora Dooma, drugi natomiast w masce Iron Mana. W tle widzimy pełny kostium złoczyńcy, jak również stroje Sue Storm i Franklina Richardsa z nowej Fantastycznej Czwórki.

Choć komentatorzy w sieci zastanawiają się nad ukrytym przekazem powyższego materiału, dobrze będzie założyć, że w rzeczywistości nie ujawnia on nic nowego na temat Doomsday. Nawet pokazane w nim stroje i maski mniej lub bardziej oficjalnie przedstawiano już wcześniej w ramach kampanii marketingowej.

Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Ostateczny ranking mocy w MCU

60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch. Zobacz więcej Reklama

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.