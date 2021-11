Ruined King - RPG w uniwersum League of Legends już dostępne, a Riot Forge zapowiada kolejne gry

fot. Riot Forge

16 listopada odbyła się prezentacja Riot Forge, w której skupiono się na rozbudowie uniwersum League of Legends o zupełnie nowe produkcje przeznaczone dla jednego gracza. Bez wątpienia jedną z największych niespodzianek tego wydarzenia było poinformowanie o debiucie Ruined King: A League of Legends Story jeszcze tego samego dnia. Tytuł ten jest już dostępny na PC oraz konsolach i wygląda na to, że przypadł do gustu graczom. Aktualnie może on pochwalić się bardzo pozytywnymi opiniami na platformie Steam: 84% z ponad 530 głosujących ocenia go pozytywnie.

Ruined King: A League of Legends Story to turowe RPG, w którym gracze pokierują drużyną bohaterów znanych z League of Legends. Za stworzenie gry odpowiada studio Airship Syndicate, mające na koncie całkiem udane Battle Chasers.

Oczywiście podczas wydarzenia nie zabrakło też innej produkcji debiutującej 16 listopada, czyli muzycznej platformówki Hextech Mayhem: A League of Legends Story od autorów serii Bit.Trip Runner.

W 2022 roku dostaniemy zaś między innymi przygodową grę akcji Song of Nunu, której produkcję powierzono hiszpańskiemu studiu Tequila Works.

Listę zapowiedzi domyka CONV/RGENCE, dwuwymiarowa platformówka z Ekko w roli głównej.