Franczyza Władca Pierścieni mogła mieć innego Aragorna. Czemu Russell Crowe zrezygnował?

Aragorn mógł być zagrany przez kogoś innego. Zanim rola w trylogii Władcy Pierścieni przeszła do Viggo Mortensena, propozycję otrzymał Russell Crowe. W wywiadzie dla brytyjskiego GQ aktor opowiedział o swoim powiązaniu z rolą. Oczywiście oferta go ucieszyła, ponieważ sam jest ogromnym fanem twórczości Tolkiena. Wkrótce jednak odkrył, że sam Peter Jackson raczej nie widzi go w tej roli.

- Czułem, że to studio podejmowało tę decyzję, a nie reżyser. Rozmawiałem z Peterem Jacksonem telefonicznie i nie mówił rzeczy, które mają w zwyczaju reżyserzy, gdy naprawdę chcą cię zaangażować w projekt. Poczułem, że miał już kogoś innego na myśli. Gdybym wystąpił naprzód i powiedział "tak", stanąłbym mu na drodze. Pochodzimy z tego samego miejsca, więc w tej rozmowie jest niuans, którego inni mogą nie usłyszeć - oboje jesteśmy Nowozelandczykami - na swój sposób, nie mówiąc nic negatywnego, miał inny plan. Więc po prostu tak to zostawiłem.

Jednym z nadchodzących projektów Crowe'a jest Kraven Łowca, który wejdzie do kin w grudniu 2024 roku.

