Gwiazda Kravena Łowcy nie wie, czego spodziewała się Dakota Johnson po Madame Web

Russell Crowe, gwiazda nadchodzącego Kravena Łowcy od Marvela, w rozmowie z GQ został spytany o to, co myśli o komentarzach Dakoty Johnson na temat Madame Web. Aktor, który ma już zresztą jakieś doświadczenie w kinie superbohaterskim, ponieważ zagrał wcześniej w Człowieku ze stali i Thorze 4, odpowiedział:

Nie chcę komentować tego, co ktokolwiek inny ma do powiedzenia albo jakie ma doświadczenia, ale.... wydobywasz na wierzch moje przewrotne poczucie humoru. Chcesz mi powiedzieć, że zgłosiłaś się do filmu Marvela albo innego pieprz****o świata z kreskówkowymi postaciami i... nie dostałaś wystarczająco dużo patosu? Nie wiem, jak mógłbym ci pomóc. To gigantyczna maszyna, która tworzy filmy o określonym rozmachu. Doświadczyłam tego zarówno po stronie DC przyZacka Snydera, jak i po stronie Marvela przy filmieDisneya. Doświadczyłem tego także po mrocznej stronie uniwersum Marvela z Kravenem Łowcą. To są prace. No wiesz: to twoja rola, masz ją zagrać. Jeśli oczekujesz, że będzie to jakieś wydarzenie, które zmieni twoje życie, to zaangażowałeś się w to z niewłaściwych powodów.