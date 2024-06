Dlaczego Pan i władca: Na krańcu świata nie otrzymał sequela? Russell Crowe ujawnia

fot. materiały prasowe

Minęło już ponad 20 lat od premiery filmu Pan i władca: Na krańcu świata. Mimo że produkcja opierała się na serii powieści, składającej się z aż dwudziestu części, nigdy nie doszło do realizacji sequela. Russell Crowe ujawnia po latach, co poszło nie tak. W wywiadzie dla GQ przyznał, że znaczącą przyczyną były wyniki w amerykańskim box office, które nie spełniły oczekiwań.

- Tak, przez pewien czas dużo o tym rozmawialiśmy. Teraz słyszę, lecz mogę się mylić, że myślą nad serialem telewizyjnym. Jednak zdecydowanie powinniśmy byli nakręcić więcej niż jeden film. To całkiem zabawne. Pan i władca, choć otrzymał 10 nominacji do Oscara i bardzo dobrze radził sobie w międzynarodowym box office, nie osiągnął zamierzonych wyników w Ameryce. W tamtym momencie to było dominującą częścią naszej decyzji.

Pan i Władca: Na krańcu świata - fabuła, gdzie obejrzeć?

'Lucky' Jack Aubrey (Russell Crowe) jest walecznym komandorem marynarki królewskiej. Jego fregata zostaje znienacka zaatakowana przez przeważające siły wroga. Mimo iż w czasie potyczki jednostka zostaje poważnie uszkodzona, a wielu członków załogi odnosi rany, komandor Jack Aubrey decyduje się na morderczy pościg przez dwa oceany, starając się za wszelką cenę przechwycić wrogi okręt. Gra toczy się o niezwykle wysoką stawkę. Jeśli komandorowi uda mu się pokonać nieprzyjacielską jednostkę, zdobędzie rozgłos i sławę, jeśli nie - pogrąży siebie i swoją załogę. Widowiskowy, zrealizowany z niesłychanym rozmachem, epicki film przygodowy. Jest to opowieść o odwadze, honorze i twardym morskim życiu, rozgrywająca się w czasach wojen napoleońskich.

Film dostępny do wypożyczenia na Amazon Prime Video.