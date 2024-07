fot. 20th Century Fox

W Deadpool & Wolverine Ryan Reynolds i Hugh Jackman połączą siły jako tytułowi bohaterzy, aby stawić czoła kolejnemu zagrożeniu, tym razem w ramach Kinowego Uniwersum Marvela. To nie jest jednak ich pierwsze spotkanie na wielkim ekranie, choć raczej i oni i fani woleliby o tym zapomnieć. Chodzi oczywiście o film X-Men Geneza: Wolverine, o którym opowiedział Ryan Reynolds przy promocji swojego nowego widowiska.

Ryan Reynolds krytykuje Fox za X-Men Geneza: Wolverine

Ryan Reynolds powiedział:

Można łatwo stwierdzić, że niektóre rzeczy poszły nie tak. Pozszywanie ust Deadpoola było jedną z najdurniejszych uwag od studia w historii. Ale jednocześnie jestem wdzięczny za ten film. Hugh miał na mnie ogromny wpływ. Po raz pierwszy widziałem, jak prawdziwa gwiazda filmowa zachowuje się na planie. Był bardzo ciepły i sympatyczny. Sprawił, że bardzo łatwo się grało. Znał imię każdej osoby na planie.

Ryan Reynolds ostrzega seniorów przed Deadpool & Wolverine

Aktor wypowiedział się też na temat kategorii wiekowej filmu, który podobnie do poprzednich części jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Czy to oznacza, że żaden dzieciak nie może go obejrzeć? Ryan Reynolds ma inne zdanie:

Mnóstwo dzieciaków widziało Deadpoola i Deadpoola 2. Moje własne dzieci go widziały. I seans zrobił blizny na ich umyśle. Ale to nigdy nie jest dla dorosłych tylko po to, żeby było dla dorosłych. Wszystko to pasuje do postaci. Mózg Deadpoola jest jak na wpół zjedzony omlet w czaszce siedmiolatka. Nie przyprowadzajcie 114 latków, bo taka osoba może nie przeżyć seansu. Nikt z pieluchą go nie przeżyje.