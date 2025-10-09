placeholder
Pierwszy zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. Oto powrót do Westeros innego niż je znamy

Rycerz Siedmiu Królestw to nowy spin-off Gry o tron, w którym zabraknie smoków, wielkich bitew i intryg. Czy przypadnie to do gustu stałym fanom Gry o tron i Rodu smoka? Sprawdźcie pierwszy zwiastun.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  rycerz siedmiu królestw 
Gra o tron zwiastun hbo
Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia fot. HBO/Max
Rycerz Siedmiu Królestw to najnowszy spin-off Gry o tron, który przedstawi historię Ser Duncana i jego giermka - Jajo. Twórcy zapowiedzieli, że czeka nas kameralna historia osadzona w Westeros pozbawiona smoków, magii i dworskich intryg, z którymi kojarzone były dotychczasowe produkcje z tego świata. Wczoraj dostaliśmy nowe zdjęcie od Entertainment Weekly, które przypadło do gustu fanom. Czy podobne odczucia będą mieli po obejrzeniu zwiastuna?

Rycerz Siedmiu Królestw - pierwszy zwiastun

Poniżej możecie sprawdzić pierwszy zwiastun serialu Rycerz Siedmiu Królestw. Premierowy sezon zamknie się w sześciu odcinkach, które opowiedzą historię z pierwszego opowiadania napisanego przez George'a R.R. Martina. Łącznie były trzy. Jak Wam się podoba?

Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia

Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
fot. Steffan Hill/HBO
Rycerz Siedmiu Królestw - co wiadomo o serialu?

W obsadzie znajduje się: Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (The Gentlemen) oraz Sam Spruell (Fargo). Bennet wciela się w Aeriona Targaryena, a Carvel w Baelora Targaryena. Natomiast Crawford gra Tamselle'a, Ings to Ser Lyonel Baratheon a Spruell pojawi się jako Maekar Targaryen.

Sarah Adina Smith (Lekcja chemii) dołączyła do ekipy jako reżyserka trzech z sześciu odcinków. Owen Harris wyreżyseruje pozostałe odcinki. Główne role rycerza i jego giermka zwanego Jajo grają Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.

Ira Parker (Ród smoka) oraz George R.R. Martin napisali scenariusze serialu.

