Rycerze Gotham - Dwie Twarze w pełnej okazałości. Tak brzydkiego złoczyńcy jeszcze nie widzieliście

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. DC

Rycerze Gotham to jeden z najgorszych seriali 2023 roku. Został zjechany przez krytyków, a widzowie też nie pozostawili na nim suchej nitki. Nic więc dziwnego, że szybko go skasowano i drugiego sezon nie będzie. W ostatnim odcinku, czyli w wielkim finale serialu pokazano widzom, jak Misha Collins wygląda w pełnej charakteryzacji złoczyńcy znanego jako Dwie Twarze. Czy jest tak brzydki, jak powinien?

Rycerze Gotham - Dwie Twarze

Finał pokazał też, dlaczego Dwie Twarze ma zniszczoną połowę twarzy. Jest to zasługa Rebeki March z Trybunału Sów, która wylała kwas na jego twarz.

Jest to kolejny serial komiksowy amerykańskiej telewizji The CW, który został skasowany. Całe Arrowverse praktycznie się zakończyło. Jedynie powstanie jeszcze 4. sezon Superman i Lois, ale jego budżet zostanie znacznie zmniejszony w porównaniu do poprzednich.

Serial w Polsce jest dostępny na HBO Max.