Rycerze Zodiaku wypromują aktorkę? Fani chcą ją do roli Supergirl w DCU

Rycerze Zodiaku wzbudzają spore zainteresowanie fanów filmów opartych na komiksach DC, bo w mediach społecznościowych aktorka Madison Iseman stała się dla wielu idealną kandydatką do roli Supergirl w DCU w filmie Supergirl: Woman of Tomorrow. Co prawda, Sasha Calle gra Supergirl we Flashu, ale podobno historia kończy się tak, jakby DC Studios zamykało furtkę dla tej aktorki w tej roli. Oficjalnie jednak decyzji żadnych nie podjęto i nie ogłoszono, czy Calle ma szanse, czy będzie nowa aktorka, więc to pozwala fanom spekulować.

Madison Iseman grała między innymi w takich tytułach jak Koszmar minionego lata, Annabelle wraca do domu czy seria Jumanji.

Madison Iseman jako Supergirl?

Portal comicbookmovie.com zapytał aktorkę co sądzi o tym fancastingu. Co ciekawe, nie była tego świadoma.

- Naprawdę? [śmiech] To byłoby wspaniale. Uwielbiam przerysowane i niezwykłe koncepty oraz postaci. Nie wiem... może powinnam zadzwonić do mojego agenta! [śmiech].

Madison Iseman w filmie Rycerze Zodiaku gra postać Sienny/Atheny. Premiera w polskich kinach już 12 maja.

