Rycerze Zodiaku - pierwszy plakat przed Comic-Conem. Aktorska adaptacja anime

Fot. Materiały prasowe

Rycerze Zodiaku będą aktorską adaptacją mangi i anime o tym samym tytule. Oryginalny tytuł cieszył się sporą popularnością także w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Możecie znać go także pod takimi nazwami jak Knights of the Zodiac i Saint Seiya.

Na zbliżającym się Comic-Conie odbędzie się panel poświęcony produkcji. Zanim to jednak nastąpi, opublikowano pierwszy plakat, który możecie zobaczyć poniżej. Choć nie zdradza za wiele, to na pewno ciekawy smaczek dla fanów, którzy z niecierpliwością czekają na zwiastun.

Rycerze Zodiaku - pierwszy plakat aktorskiej adaptacji

Pierwszy plakat do Rycerzy Zodiaku pojawił się na Twitterze, na oficjalnym koncie Saint Seiya. To właśnie stamtąd fani dowiedzieli się, że aktorska adaptacja zadebiutuje już w 2023 roku.

https://twitter.com/KotZmovie/status/1549831546248503296

Na krześle reżyserskim zasiada znany polski animator Tomasz Baginski. Film Rycerze Zodiaku wyprodukują Toei Animation i Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Na polskim Netflixie są także dostępne 2. sezony Saint Seiya: Knights of the Zodiac z 2019 roku, jeśli chcecie zapoznać się z marką.