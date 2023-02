Rycerze Zodiaku - teaser z Japonii. Kiedy premiera widowiska Tomasza Bagińskiego?

fot. materiały prasowe

Rycerze Zodiaku to widowiskowy film o budżecie 60 mln dolarów oparty na kultowej mandze, która doczekała się już popularnego anime. Ruszyła promocja w Japonii, w której produkcja trafi na ekrany już 28 kwietnia 2023 roku. Na razie daty premiery w Polsce nie ujawniono, ale nie jest wykluczone, że ogłoszenie globalnego startu, pozwoli niebawem ustalić premierę w naszym kraju.

Rycerze Zodiaku - teaser

Pierwowzór to historia o wojownikach, którzy swoją moc czerpią ze zbroi reprezentujących różne konstelacje gwiazd. Razem stają do walki w obronie bogini Ateny przed innymi bogami, którzy pragną podbić Ziemię. W filmie główny bohater, Seiya, to chłopak z ulicy, który odkrywa w sobie mistyczną energię znaną jako Cosmo. Wyrusza w podróż, aby zdobyć legendarną zbroję Pegaza i stanąć do walki o los Sienny, dziewczyny, która stara się kontrolować swoją boską moc.

W obsadzie filmu znajdują się między innymi Mackenyu, Madison Iseman, Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco i Mark Dacascos. Za kamerą stoi Tomasz Bagiński.

